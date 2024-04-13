ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Один Patriot в поле не воин
Германия срочно передаст Украине дополнительно один комплекс Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО, сообщает Минобороны ФРГ
Один Patriot в поле не воин
Зенитно-ракетный комплекс Patriot / Photo: Reuters
13 апреля 2024 г.

Министерство обороны Германии объявило о срочной передаче Украине одного дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это решение принято в целях укрепления обороны Украины против воздушных атак со стороны России, сообщает ведомство.

«Его предоставят в дополнение к уже поставленным и тем системам противовоздушной обороны, которые планируют передать», – отметили в Минобороны.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Берлин прилагает все усилия для поддержки Киева в рамках оперативной готовности Германии.

«Российский террор против городов и инфраструктуры Украины наносит неизмеримые страдания. Он также ставит под угрозу энергоснабжение населения и разрушает промышленные объекты, которые являются важными для оперативной готовности украинских вооруженных сил», – заявил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам ПВО.

«Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время», – отметил Зеленский.

Украинский президент также призвал всех других лидеров государств-партнеров Украины последовать этому примеру.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о ведении «активных переговоров» с союзными странами относительно поставок в Украину двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной системы SAMP/T.

Ранее, выступая на Форуме дипломатии военного времени, Кулеба выделил пять основных приоритетов внешнеполитической работы МИД Украины на 2024 год, среди которых на первом месте стоит усиление ПВО страны.

«Ответ «мы работаем» не подходит. Меня интересует только ответ, сколько будет установок/батарей и когда», — подчеркнул Кулеба.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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