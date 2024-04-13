Государство линча Vs государство права

Четверо предполагаемых террористов, совершивших кровавое нападение на «Крокус Сити Холл», задержаны и впоследствии арестованы на время предварительного расследования.

В сети не утихают споры относительно того, действительно ли российские силовики задержали, избивали и глумились над реальными террористами или просто представили в виде преступников четырех лиц таджикской национальности?

Единственным идентифицирующим признаком в пользу того, что задержали именно ворвавшихся в «Крокус Сити Холл» с автоматами, является видео, распространенное информационными ресурсами террористической организации ДАЕШ. Люди на видео, с заретушированными лицами и измененными голосами, одеты в такую же одежду, в какой их представили на обозрение уже после задержания российскими силовиками.

Можно понять всех, кто желает убийцам равноценного воздаяния. Однако законы всех уровней гласят, что преступника задерживают для того, чтобы он предстал перед универсальным для всех законом, согласно которому его наказание станет неотвратимым.

Отрезать уши, пытать током, избивать и насиловать — это не способ раскрытия преступления. Это инструментарий добычи нужных показаний и «чистосердечных признаний».

Синие человечки

Все больше подробностей произошедшего в ночь на 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», появление в сети новых видеозаписей, сделанных зрителями, выжившими в теракте, выстраиваются в довольно интересную картину, которая вызывает вопросы у правоохранителей.

Основные вопросы адресованы МВД, поскольку в день теракта авто с предполагаемыми террористами остановилось прямиком перед концертным залом, где поблизости хорошо видно машину кинологической службы МВД. Кинолог с собакой внутри концертного зала отчетливо запечатлен и на видео, распространяемом в сети.

Помимо него, внутри «Крокуса» находилась охрана и как минимум еще несколько сотрудников полиции. Более того, в самом здании размещен отдел полиции микрорайона «Павшино» Красногорского района.

ТГ-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свои источники утверждает, что «в момент нападения отдел «Павшино» был полностью укомплектован вооруженными сотрудниками, однако никто из полицейских не пошел защищать и спасать мирных граждан, на которых напали четыре террориста, а предпочли сбежать», — утверждает канал.

Террористы находились в Крокусе около 15 минут, после чего спокойно вышли, сели в свое авто и отъехали от Москвы на расстояние около 400 км. В такой ситуации просто невозможно поверить в версию, что они смогли беспрепятственно доехать до точки, нахождение в которой легко интерпретировать как «попытку пересечь российско-украинскую границу», самостоятельно.

Месть государства: а что, так можно было?

Вполне возможно, что целью распространения видеоматериалов с брутальным задержанием, пытками и насилием над подозреваемыми было желание компенсировать неудачу в предотвращении нападения на «Крокус». Силовые структуры могут полагать, что, как и в прежние годы, подобные сцены вызовут одобрение в обществе, что, увидев акты возмездия в отношении террористов, люди быстро забудут о том, что в роковой вечер пятницы система безопасности допустила откровенное упущение.

В многочисленных Telegram-каналах были продемонстрированы кадры с расчлененкой, пытками током и раздеваниями, унижениями, допрос невменяемых от травматического шока голых людей на больничной койке.

За всем этим действом во второй серии акта мы видим погоню за ведьмами, нагнетание в обществе мигрантофобии, как будто в этом и есть ключ к расследованию террористической атаки.

В Москве и других регионах проводятся массовые рейды на мигрантов, которых загружают в автобусы и водят гуськом по улицам, как военнопленных. Внешнеполитические ведомства центральноазиатских стран призывают своих сограждан воздерживаться от поездок в Россию, а многие из тех, кто уже были там, из соображений безопасности и в попытке спасти жизни своих семей, покидают страну.

Коллективная ответственность: импорт или экспорт?

Долгие годы российские власти, а вместе с ними и их оппоненты и критики в унисон шельмовали северокавказцев и «присущую их традиционной культуре» практику коллективной ответственности. Все осуждали, посыпали голову пеплом, говорили, как же это нецивилизованно.

Российская «либеральная правозащита» и «передовая журналистика» транслировали эти «чудовищные картины традиционного архаизма» на Запад, где точно так же ужасались, возмущались и критиковали. Ужасались они и по поводу массированных обстрелов Украины, жертвами которых становились мирные граждане. До того момента, когда началось очередное вторжение Израиля в самый большой на земле концлагерь под открытым небом — Газу.

Вся та же публика теперь говорит о том, что борьба с терроризмом невозможна без уничтожения его в зачатке, в зародыше, в буквальном смысле «в утробах матерей».

Маски сброшены

Публичные призывы к убийствам от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, требующего «убить их всех», являются ровным счетом продолжением этого коллективно продекларированного «передовым цивилизованным миром» социал-дарвинизма или права сильнейшего. В их мировоззрении насилие и доминирование «сильных» над «слабыми» являются естественными и неизбежными аспектами человеческого общества, которые способствуют прогрессу и развитию.

«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех, кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал Дмитрий Медведев у себя в Telegram, транслируя ветхозаветный тезис «око за око», к которому сегодня апеллирует «секулярный» Израиль, объясняя миру, почему «Газу нужно сжечь дотла».

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт…», — написал Медведев в другом посте в Telegram.

Интересно, о каком же «мировом опыте» тотальных казней террористов и репрессий против их семей говорит российский чиновник? Неужели о том, который в настоящее время разворачивается на глазах у всего человечества, жертвами которого уже стали более 33 тыс. убитыми, половина из которых — это дети, и 75 тыс. ранеными?

Без суда, без следствия, без права на защиту

Призывы преследовать несогласных уже не раз звучали на самых высоких уровнях российской власти и органов, отвечающих за госбезопасность.

И эти призывы не ограничиваются одними лишь террористами, речь идет о всех несогласных с позицией государства в каком-либо вопросе, например имеющих отличное мнение о происходящем в Украине.

Все эти призывы санкционируют внесудебные казни и указывают силовикам, как следует обращаться с врагами. Все громче раздаются и призывы к «судебным казням», вопрос о возвращении которых обещают «проработать» российские депутаты.

Судебная практика в России показывает, что по террористическим и соотносимым с ними статьям оправдательных приговоров в стране нет от слова совсем. Задержанные по подозрению в терроризме, а также в любых политически мотивированных делах все чаще подвергаются пыткам, фактически без возможности защиты. И поводом для преследования по тяжелым обвинениям становится просто инакомыслие.

И даже сейчас все те, кто все еще задается вопросом, является ли Россия правовым государством или государством линча и почему нам транслируют все эти ритуалы с отрезанием частей тела, в ответ получают обвинения в предательстве, госизмене и работе в интересах иностранных государств.

Так победим. Вопрос лишь — кого?