БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Конгрессмены США в ярости из-за Huawei
Законодатели США раскритиковали администрацию Байдена за то, что находящаяся под санкциями компания Huawei представила новый ноутбук с американским процессором Intel и встроенным ускорителем ИИ
Конгрессмены США в ярости из-за Huawei
Huawei представила новый ноутбук с американским процессором Intel / Photo: Reuters
13 апреля 2024 г.

Американские законодатели выразили возмущение в связи с тем, что компания Huawei, находящаяся под санкциями США, недавно представила ноутбук с новейшим процессором Intel, оснащенным функцией искусственного интеллекта.

В 2019 году США ввели компанию Huawei в «черный список» Министерства торговли из-за нарушения санкционного режима в отношении Ирана. Этот шаг также был направлен на сдерживание технологического развития Китая. Для ведения дел с компанией, находящейся в этом списке, американские поставщики должны получить специальную лицензию.

Во времена президентства Дональда Трампа компания Intel получила такую лицензию и начиная с 2020 года она имела право поставлять свои чипы Huawei. Несмотря на призывы сторонников жесткой политики в отношении Китая немедленно отозвать это разрешение, администрация Джо Байдена решила дождаться истечения срока действия и не продлевать лицензию.

Майкл Галлахер, председатель Специального комитета по вопросам Китая в Палате представителей, выразил свое недоумение в интервью Reuters: «Одна из величайших загадок в Вашингтоне заключается в том, почему Министерство торговли продолжает разрешать поставки американских технологий компании Huawei».

Согласно последнему финансовому отчету Huawei, несмотря на длительное санкционное давление, компания продолжает демонстрировать устойчивость. В августе прошлого года Huawei удивила многих, представив телефон на базе передового чипа, разработанного и произведенного в Китае совместно с SMIC, который также находится под санкциями.

На слушаниях сенатского подкомитета Кевин Курланд, ответственный за экспортный контроль, заявил, что санкции оказали «значительное влияние» на доступ Huawei к американским технологиям. Он подчеркнул, что цель санкций заключается не столько в полной остановке развития компании, сколько в предотвращении возможного злоупотребления американскими технологиями для вредоносной деятельности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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