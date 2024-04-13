Жилой район города Токмак в аннексированной Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщают назначенные Россией глава региона Евгений Балицкий и представитель местной администрации Владимир Рогов.

«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов», — написал Балицкий.

Позже были обнаружены тела еще четырех погибших. Таким образом общее число жертв достигло десяти человек.

ВСУ сообщения об обстреле не комментировали.

Город Токмак в Запорожской области в настоящее время находится под контролем российских военных. В начале войны Россия оккупировала часть Запорожской области, в то время как ее административный центр, город Запорожье, продолжает оставаться под управлением Украины.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Запорожская область была включена в состав России.

Однако это решение не нашло признания у большинства мирового сообщества. В марте 2023 года было принято решение о назначении Мелитополя столицей оккупированной части Запорожской области.