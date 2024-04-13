Пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана выразила удовлетворение комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее подтвердила незыблемость дипломатического статуса и приверженность Российской Федерации Венской конвенции о дипломатических сношениях. Однако в кыргызском МИД подвергли критике высказывания представителя МВД РФ Ирины Волк.

«Вызывают определенные вопросы содержание информационного сообщения официального представителя МВД Российской Федерации Ирины Волк, в котором еще до завершения служебной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего утверждается, что полицейские в квартиру дипломата посольства Кыргызстана в России «не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали». Таким образом, из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике. Ожидаем, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно с учетом видеозаписей нагрудных камер самих полицейских и фотоматериалов, представленных посольством Кыргызстана в МИД РФ», - заявили в МИД Кыргызстана.

Ранее Волк заявила, что в рамках профилактического обхода сотрудниками полиции был посещен жилой сектор. По словам представителя МВД, в ходе обхода жительница квартиры на Нижегородской улице якобы отказалась предоставить полицейским какие-либо документы, уведомив их о том, что она является женой сотрудника иностранного консульства.

Также Волк отметила, что полицейские «не входили в квартиру и не оказывали физического или психологического давления на жителей». По ее словам, у сотрудников не было информации о проживании по этому адресу семьи дипломата.

Волк добавила, что в связи с поступившей жалобой на действия полицейских в настоящий момент проводится служебная проверка.