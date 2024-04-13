США фиксируют перемещение военной техники Ирана, включая беспилотники и крылатые ракеты, что может указывать на подготовку Тегерана к возможной атаке на Израиль с иранской территории. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, знакомые с данными американской разведки.

Один из источников утверждает, что Иран готовит к запуску до 100 крылатых ракет. Однако остается неясным, планирует ли Иран нанести удар в качестве превентивной атаки, или же стремится сдержать возможные действия со стороны Израиля или США, пишет издание.

Источник также отметил, что Иран стремится, чтобы любой его удар по Израилю имел значительные последствия. В то же время Тегеран старается избежать прямого военного конфликта с Израилем и США. В этой связи американская разведка полагает, что Иран может использовать свои прокси-силы для нанесения первого удара, сообщает CNN.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна внимательно наблюдает за «планируемым нападением Ирана и его сателлитов».

«В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры и полны решимости принять любые меры, необходимые для защиты граждан государства Израиль», — сказал Галант.

Ранее президент США Джо Байден прервал свои выходные в Делавэре и вернулся в Вашингтон для консультаций с командой по национальной безопасности. Белый дом сообщил, что возвращение вызвано необходимостью обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после израильского авиаудара 1 апреля по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии Ирана.

МИД Ирана заявил, что «оставляет за собой право» ответить на атаку Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора».