Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что военная операция Ирана была ответом на агрессию «сионистского режима» против иранских дипломатических учреждений в Дамаске, указав на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Постпредство Ирана сообщило, что на «этом вопрос можно считать завершенным». Однако Иран предупредил, что если Израиль совершит еще одну ошибку, ответ Тегерана будет «значительно более серьезным».

При этом Иран потребовал, чтобы США не вмешивались в этот конфликт.

*** 01:23

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил государственному телевидению, что любая страна, которая позволит использовать свое воздушное пространство для атак на Иран, станет мишенью.

«Любая страна, которая позволит Израилю использовать свое воздушное пространство или территорию для нападения на Иран, получит от нас жесткий ответ», — заявил глава оборонного ведомства.

*** 01:10

«Хезболла» выпустила десятки ракет по израильским казармам на Голанских высотах. Об этом говорится в заявлении шиитской группировки.

Государственное информационное агентство Ливана ранее сообщило об интенсивных израильских бомбардировках южного Ливана.

*** 00:59

По данным The New York Times, израильская разведка обнаружила запуск десятков беспилотников и крылатых ракет из Ирана и Ирака.

Целями предполагаемого удара могут стать Голанские высоты и авиабаза ВВС Израиля в Негевской пустыне. Об этом сообщили два израильских официальных лица, пожелавших сохранить анонимность.

*** 00:25

Революционная гвардия Ирана подтверждает нанесение ударов с использованием ракет и дронов по конкретным целям в Израиле в ответ на нападение на иранское консульство в Сирии.

Революционная гвардия Ирана выпустила заявление, в котором говорится: «Мы провели операцию с использованием беспилотников и ракет в ответ на преступление сионистского образования по нанесению удара по иранскому консульству в Сирии».

«Операция была проведена с применением десятков ракет и беспилотников для поражения конкретных целей на оккупированных территориях», — говорится в заявлении.

*** 00:10

Некоторое время назад Иран запустил беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со своей территории в сторону Израиля, израильская система ПВО отслеживает все цели. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

«Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. Израильская армия находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой. Армия ведет мониторинг всех целей», — говорится в заявлении.

Военные Израиля сообщили, что иранским беспилотникам потребуется несколько часов, чтобы долететь до Израиля.

«Системы ПВО находятся в состоянии повышенной боевой готовности вместе с истребителями ВВС и кораблями ВМС Израиля, которые выполняют оборонительную задачу в воздушном и морском пространстве Израиля», — продолжили в пресс-службе.

Армия обратилась к гражданам Израиля с просьбой «соблюдать инструкции Управления тыла и официальные указания» израильской армии по этой теме.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что Иран запустил беспилотники со своей территории, но Израиль был готов к этому.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к «прямому нападению со стороны Ирана», а министр обороны Йоав Галлант сообщил, что Израиль «внимательно следит за запланированной атакой» со стороны Ирана и его союзников в регионе.

Еврейское государство находится в состоянии повышенной боевой готовности с момента атаки на Дамаск 1 апреля, несмотря на то, что Израиль официально не комментировал это событие.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после израильского авиаудара 1 апреля по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии Ирана. МИД Ирана заявил, что «оставляет за собой право» ответить на атаку Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора».