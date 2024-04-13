Иордания решила закрыть свое воздушное пространство с 23:00 13 апреля на неопределенное время в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом сообщает государственное агентство Petra, уточняя, что продолжительность закрытия будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Иракские СМИ, ссылаясь на министра транспорта страны, сообщают о приостановке всех авиарейсов и закрытии воздушного пространства над Багдадским аэропортом. По информации телеканала Al Arabiya, это решение связано с запуском иранских беспилотников в направлении Израиля, что вызвало серьезные опасения за безопасность воздушного движения в регионе.

Ранее государственное телевидение Ирана объявило, что против Израиля была начата комплексная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«В ответ на преступное нападение сионистского режима на иранское консульство в Дамаске, ВВС Стражей исламской революции [Революционной гвардии Ирана - ред.] поразили определенные цели на территориях сионистского режима десятками дронов и ракет», — заявили в Революционной гвардии Ирана.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к «прямой атаке со стороны Ирана».

«Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как к обороне, так и к нападению», - сказал он в телевизионном заявлении, добавив, что Израиль поддерживают США и «многие» страны.