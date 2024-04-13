«Это нападение, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов. Президент (США Джо Байден, —прим. ред) ясно дал понять: наша поддержка обеспечения безопасности Израиля непоколебима. Соединенные Штаты будут стоять на стороне народа Израиля и поддерживать его безопасность в ответ на эти угрозы со стороны Ирана», — отметила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

По ее словам, Байден регулярно получает информацию о ситуации от своей команды по национальной безопасности и планирует встретится с ее членами в Белом доме в ближайшее время. С этой целью он покинул свою резиденцию в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон. «Его команда находится в постоянном контакте с израильскими должностными лицами, а также с другими партнерами и союзниками», — добавила она.

Как писал TRT на русском, Иран запустил беспилотные летательные аппараты со своей территории в сторону Израиля. Президент Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к «прямому нападению со стороны Ирана», а министр обороны Йоав Галлант сообщил, что Израиль «внимательно следит за запланированной атакой» со стороны Ирана и его союзников в регионе.

Еврейское государство находится в состоянии повышенной боевой готовности с момента атаки на Дамаск 1 апреля несмотря на то, что Израиль официально не комментировал это событие.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после израильского авиаудара 1 апреля по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии Ирана. МИД Ирана заявил, что «оставляет за собой право» ответить на атаку Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора».