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Белый дом: Иран будет бить по Израилю несколько часов
США подтвердили начало атаки Ирана на Израиль. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что нападение иранских сил может продлиться несколько часов
Белый дом: Иран будет бить по Израилю несколько часов
Президент США Джо Байден вернулся в Вашингтон из-за событий на Ближнем Востоке / Photo: Reuters
13 апреля 2024 г.

«Это нападение, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов. Президент (США Джо Байден, —прим. ред) ясно дал понять: наша поддержка обеспечения безопасности Израиля непоколебима. Соединенные Штаты будут стоять на стороне народа Израиля и поддерживать его безопасность в ответ на эти угрозы со стороны Ирана», — отметила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

По ее словам, Байден регулярно получает информацию о ситуации от своей команды по национальной безопасности и планирует встретится с ее членами в Белом доме в ближайшее время. С этой целью он покинул свою резиденцию в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон. «Его команда находится в постоянном контакте с израильскими должностными лицами, а также с другими партнерами и союзниками», — добавила она.

Как писал TRT на русском, Иран запустил беспилотные летательные аппараты со своей территории в сторону Израиля. Президент Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к «прямому нападению со стороны Ирана», а министр обороны Йоав Галлант сообщил, что Израиль «внимательно следит за запланированной атакой» со стороны Ирана и его союзников в регионе.

Еврейское государство находится в состоянии повышенной боевой готовности с момента атаки на Дамаск 1 апреля несмотря на то, что Израиль официально не комментировал это событие.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после израильского авиаудара 1 апреля по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии Ирана. МИД Ирана заявил, что «оставляет за собой право» ответить на атаку Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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