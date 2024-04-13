Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил решительное осуждение атаки Ирана на Израиль с использованием беспилотников. В заявлении, опубликованном пресс-службой правительства 14 апреля, он назвал действия Ирана «безрассудными».

«Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль», - заявил Сунак.

Премьер-министр отметил, что Великобритания продолжит поддерживать Израиль в вопросах безопасности, равно как и других союзников в регионе, в том числе Иорданию и Ирак.

«Мы принимаем срочные меры для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшей эскалации. Никто не хочет видеть больше кровопролития», — подчеркнул британский премьер.

Ранее Иран нанес удары с использованием ракет и дронов по конкретным целям в Израиле в ответ на нападение на иранское консульство в Сирии.

Революционная гвардия Ирана выпустила заявление, в котором говорится: «Мы провели операцию с использованием беспилотников и ракет в ответ на преступление сионистского образования по нанесению удара по иранскому консульству в Сирии».

«Операция была проведена с применением десятков ракет и беспилотников для поражения конкретных целей на оккупированных территориях», — говорится в заявлении.