ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Великобритания примет срочные меры
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил нападение Ирана на Израиль
Великобритания примет срочные меры
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак / Photo: Reuters
13 апреля 2024 г.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил решительное осуждение атаки Ирана на Израиль с использованием беспилотников. В заявлении, опубликованном пресс-службой правительства 14 апреля, он назвал действия Ирана «безрассудными».

«Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль», - заявил Сунак.

Премьер-министр отметил, что Великобритания продолжит поддерживать Израиль в вопросах безопасности, равно как и других союзников в регионе, в том числе Иорданию и Ирак.

«Мы принимаем срочные меры для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшей эскалации. Никто не хочет видеть больше кровопролития», — подчеркнул британский премьер.

Ранее Иран нанес удары с использованием ракет и дронов по конкретным целям в Израиле в ответ на нападение на иранское консульство в Сирии.

Революционная гвардия Ирана выпустила заявление, в котором говорится: «Мы провели операцию с использованием беспилотников и ракет в ответ на преступление сионистского образования по нанесению удара по иранскому консульству в Сирии».

«Операция была проведена с применением десятков ракет и беспилотников для поражения конкретных целей на оккупированных территориях», — говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us