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ЕС осудил атаки Ирана на Израиль
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что иранские удары по территории Израиля угрожают региональной безопасности
ЕС осудил атаки Ирана на Израиль
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / Others
13 апреля 2024 г.

«ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — написал на своей странице в соцсети Х (Twitter) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж также «самым решительным образом» осуждает нападение Ирана на Израиль. По его словам, Тегеран переходит «новую черту в своих действиях по дестабилизации ситуации и повышает риск военной эскалации».

Как писал TRT на русском, ранее аналогичное заявление опубликовал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он назвал действия Ирана «безрассудными».

«Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль», — заявил Сунак.

Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Израиль в вопросах безопасности, равно как и других союзников в регионе, в том числе Иорданию и Ирак.

Ранее Иран нанес удары с использованием ракет и дронов по конкретным целям в Израиле в ответ на нападение на иранское консульство в Сирии.

Революционная гвардия Ирана выпустила заявление, в котором говорится: «Мы провели операцию с использованием беспилотников и ракет в ответ на преступление сионистского образования по нанесению удара по иранскому консульству в Сирии».

ИСТОЧНИК:Reuters
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