«ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — написал на своей странице в соцсети Х (Twitter) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж также «самым решительным образом» осуждает нападение Ирана на Израиль. По его словам, Тегеран переходит «новую черту в своих действиях по дестабилизации ситуации и повышает риск военной эскалации».

Как писал TRT на русском, ранее аналогичное заявление опубликовал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он назвал действия Ирана «безрассудными».

«Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль», — заявил Сунак.

Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Израиль в вопросах безопасности, равно как и других союзников в регионе, в том числе Иорданию и Ирак.

Ранее Иран нанес удары с использованием ракет и дронов по конкретным целям в Израиле в ответ на нападение на иранское консульство в Сирии.

Революционная гвардия Ирана выпустила заявление, в котором говорится: «Мы провели операцию с использованием беспилотников и ракет в ответ на преступление сионистского образования по нанесению удара по иранскому консульству в Сирии».