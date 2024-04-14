В Аль-Кудсе слышны сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в в Аль-Кудсе (Иерусалим), в городе слышны звуки взрывов. Ранее Иран запустил десятки боевых дронов в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. #trtнарусском #иран #израиль #атака #нападение #дроны #новостиизраиля #нападениенаизраиль #нетаньяху #раиси #шахед #тельавив #ирак #израильтяне #иранцы #новости #новостиизраиля #trtrussian