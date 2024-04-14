Взрывы раздаются в небе над Вифлеемом

Палестинцы на оккупированном Западном берегу наблюдают за ударами Ирана по Израилю. Напомним, Тегеран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников-камикадзе в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. #trtнарусском #иран #израиль #атака #нападение #дроны #новостиизраиля #нападениенаизраиль #нетаньяху #раиси #шахед #тельавив #ирак #израильтяне #иранцы #новости #новостиизраиля #trtrussian