Китай «глубоко обеспокоен» эскалацией напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран нанес ракетно-беспилотные удары по Израилю в ответном ударе, заявил представитель МИД КНР.

«Китай призывает соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности», — говорится в заявлении представителя министерства.

Удары Ирана стали его первой прямой атакой на израильскую территорию, повысив угрозу более широкого конфликта в регионе, откуда Китай получает значительную долю энергоресурсов и где он пытается играть роль посредника.

Китай также «призывает международное сообщество, особенно влиятельные страны, сыграть конструктивную роль в поддержании региональной стабильности и мира», добавил представитель МИД.

Ранее посольство Китая в Иране посоветовало китайским гражданам и компаниям в стране усилить меры безопасности. Некоторые авиакомпании также отменили или пересматривают свои рейсы в регион.

Напомним, в ночь на воскресенье Иран нанес масштабный ракетно-беспилотный удар по Израилю в ответ на нападение на иранское консульство в Дамаске.

Всего Иран выпустил около 300 воздушных объектов, из которых 99% были перехвачены израильской системой ПВО. Об этом сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

По его словам, Иран запустил 170 беспилотников, ни один из которых не вторгся в воздушное пространство Израиля и все были сбиты за пределами границ страны.

Кроме того, Иран выпустил 30 крылатых ракет, 25 из которых были сбиты ВВС Израиля. Также Иран выпустил 120 баллистических ракет, некоторые из которых смогли преодолеть израильскую оборону и нанесли незначительный ущерб инфраструктуре авиабазы Неватим на юге Израиля.