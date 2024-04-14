Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал, что его страна одержит победу после заявлений израильских военных о том, что ПВО страны сбила большую часть запущенных Ираном 300 беспилотников и ракет.

«Мы перехватили, мы отразили, и вместе мы победим», — написал Нетаньяху в X.

Израильская армия сообщила, что вооруженные силы сбили более 99% иранских беспилотников и ракет и обсуждают варианты ответных действий.

Израильский канал 12 со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что Израиль готовит «значительный ответ» на эту атаку.

Главный военный представитель Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, назвал действия Ирана «очень серьезными», заявив в телевизионном брифинге, что они «толкают регион к эскалации».

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высоко оценил работу авиации и ПВО при отражении иранской атаки. «Впечатляющая оборона. Теперь нам нужна сокрушительная атака», — написал политик в соцсети X.

Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац же напомнил обещание Израиля атаковать Иран, если Иран нападет на Израиль: «Мы говорили, что, если Иран нападет на Израиль, Израиль нападет на Иран. Это остается в силе».

Сирия, союзник Ирана, по словам источников в армии, привела в состояние повышенной готовности системы ПВО вокруг столицы и основных военных баз, передает Reuters.

Иранское агентство новостей Fars со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран внимательно следит за Иорданией, которая может стать следующей целью в случае каких-либо действий в поддержку Израиля.

Ночная атака стала местью Ирана за израильский удар по своему посольству в Дамаске, в результате которого погибли семеро офицеров Революционной гвардии, включая двух генералов. Тегеран заявил, что его удар был возмездием за «преступления Израиля». Израиль официально не взял на себя ответственность за атаку на консульство.

«Если израильский режим допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более жестким», — предупредила иранская миссия в ООН, призвав США «держаться в стороне». Однако в заявлении также сказано, что Иран «считает этот вопрос исчерпанным».

По словам главы Генштаба Ирана Мохаммада Багери, целью иранской операции были информцентр, который предоставлял сведения для «сионистской операции» против здания иранского консульства в Дамаске, на границе Израиля и Сирии, а также израильская авиабаза «Неватим».

Президент США Джо Байден, который говорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил, что созовет встречу лидеров стран «Большой семерки» в воскресенье для координации дипломатического ответа на то, что он назвал «дерзкой атакой» Ирана.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка не ищет конфликта с Ираном, но не будет колебаться, чтобы защитить американские силы и оказать поддержку Израилю.

Совет Безопасности ООН проведет заседание из-за нападения Ирана на Израиль в воскресенье, 14 апреля, сообщает Reuters. Встреча пройдет в 23:00 по стамбульскому времени. Созвать заседание потребовал постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Европейский союз, Великобритания, Япония, Чехия, Дания, Франция, Мексика, Нидерланды и Норвегия осудили атаку Ирана.