После отражения Израилем иранского ракетного удара президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество активизировать усилия по защите от ракетных и беспилотных атак.

«У мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты, «шахеды» и другие средства террора. Миру нужны только решения, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность», — написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, для защиты от обстрелов Украине нужна поддержка партнеров, и «каждый день задержек с помощью - это новые разрушенные дома, это дополнительные уничтоженные жизни».

Ранее израильские власти сообщили, что Иран выпустил по территории Израиля около 300 дронов и ракет, но 99% из них были сбиты.

В то же время в Украине в последнее время наблюдается рост российских ударов по энергетическим объектам. Ущерб, наносимый Украине обстрелами с помощью ракет и беспилотников, усугубляется сокращением возможностей Киева защищаться от российских атак из-за быстрого истощения запасов ракет ПВО, написала колумнистка Wall Street Journal Изабель Коулз.

Так, в ночь на 11 апреля более 40 ракет и 40 беспилотников были выпущены по пяти регионам Украины, серьезно повредив Трипольскую ТЭС в Киевской области, вырабатывавшую до 57% электроэнергии столичного региона. Крупная частная энергетическая компания ДТЭК также сообщила, что потеряла 80% своей генерирующей мощности из-за российских атак с 22 марта.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, энергетическая система страны переживает самый серьезный натиск с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Ранее Зеленский предупредил, что уменьшение запасов ракет ПВО заставляет Киев делать сложный выбор по поводу того, какие именно города и объекты критической инфраструктуры защищать.