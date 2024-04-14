Российский МИД выразил крайнюю озабоченность «очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке» после ракетного удара Ирана по Израилю.

«Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности», — говорится в сообщении дипведомства.

В МИД России призвали «все вовлеченные стороны к сдержанности» и выразили надежду, что имеющиеся проблемы будут решаться политико-дипломатическими средствами с помощью «конструктивно настроенных международных игроков».

Ведомство также призвало россиян, находящихся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и рекомендациями, публикуемыми МИД.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль десятками беспилотников и сотнями ракет. В Израиле заявили, что страна успешно отразила воздушную атаку, сбив 99% иранских целей.

В ответ Тегеран предупредил о «более сильной» реакции, если Израиль предпримет какие-либо действия против Ирана.

Генсек ООН Гутерриш и глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен осудили удар Ирана по Израилю и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.

Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного Израилем удара по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли два генерала и пять офицеров Революционной гвардии Ирана. Тегеран пообещал Израилю ответить за этот удар.