ПОЛИТИКА
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Россия призывает сохранять спокойствие
МИД РФ выразил крайнюю озабоченность обострением ситуации после ракетного удара Ирана по Израилю и призвал все стороны проявлять сдержанность
Россия призывает сохранять спокойствие
Министерство иностранных дел РФ / Фото: МИД России / Others
14 апреля 2024 г.

Российский МИД выразил крайнюю озабоченность «очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке» после ракетного удара Ирана по Израилю.

«Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности», — говорится в сообщении дипведомства.

В МИД России призвали «все вовлеченные стороны к сдержанности» и выразили надежду, что имеющиеся проблемы будут решаться политико-дипломатическими средствами с помощью «конструктивно настроенных международных игроков».

Ведомство также призвало россиян, находящихся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и рекомендациями, публикуемыми МИД.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль десятками беспилотников и сотнями ракет. В Израиле заявили, что страна успешно отразила воздушную атаку, сбив 99% иранских целей.

В ответ Тегеран предупредил о «более сильной» реакции, если Израиль предпримет какие-либо действия против Ирана.

Генсек ООН Гутерриш и глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен осудили удар Ирана по Израилю и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.

Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного Израилем удара по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли два генерала и пять офицеров Революционной гвардии Ирана. Тегеран пообещал Израилю ответить за этот удар.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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