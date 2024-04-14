Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, стремясь захватить Часов Яр и создать условия для дальнейшего продвижения к Краматорску.

По его словам, «героическая оборона» украинских войск «буквально вгрызлась в землю, сдерживая ежедневные атаки врага». Вместе с тем Сырский отметил сохраняющуюся «актуальную угрозу», связанную с поставленной российским военным руководством задачей захватить Часов Яр до 9 мая.

Сырский отметил необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивания беспилотных систем и проведения асимметричных действий против противника.

Накануне главком ВСУ сообщил, что на Восточном фронте в Украине наблюдается значительная активизация наступательных действий России после президентских выборов. По его словам, противник атакует штурмовыми группами с поддержкой бронетехники на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытается прорвать оборону с использованием десятков танков и БМП на Покровском направлении.

С начала года Россия перехватила инициативу и начала активное наступление на востоке Украины. В феврале российские войска вынудили украинские войска отступить из стратегического города Авдеевка в Донецкой области. Президент РФ Владимир Путин также допустил, что Харьковская область также будет захвачена и станет буферной зоной.