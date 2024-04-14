Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахияном.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после ракетных ударов Ирана по Израилю 13 апреля. По сообщениям дипломатических источников, министр Фидан заявил, что Турция выступает против дальнейшей эскалации конфликта в регионе после ответных действий Ирана против Израиля 13 апреля.

Турция выразила желание, чтобы шаги, способствующие увеличению напряженности, прекратились.

В свою очередь глава МИД Ирана Абдоллахиан заверил, что «операция возмездия» против Израиля завершена и Иран не будет предпринимать новых действий, если сам не подвергнется нападению. При этом он подчеркнул, что в случае агрессии Иран сохраняет за собой право на более жесткий ответ.