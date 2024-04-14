Тель-Авив регулярно поддерживал действия президента Украины Владимира Зеленского и не осуждал удары Киева по российским регионам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв израильского посла в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Тегерана.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала она.

В ночь на 14 апреля Иран запустил ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сторону Израиля. По подсчетам The New York Times, всего в атаке Иран применил 185 дронов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет класса «земля – земля».

Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи проиранских прокси-групп, которые также участвовали в ночном обстреле. ВВС США и Великобритании оказали помощь Израилю в отражении иранского удара.

Представитель израильской армии Авихай Адраи заявил телеканалу Al Arabiya, что атака Ирана «провалилась». В свою очередь глава Революционной гвардии Ирана генерал Хосейн Салами заявил, что атака «оказалась более успешной, чем ожидалось».

Военный кабинет Израиля планирует сегодня собраться, чтобы обсудить возможный ответ на атаку Ирана. Помимо прочего рассматривается вариант нанесения ущерба иранским ядерным объектам. ВВС Израиля уже нанесли удары по позициям «Хезболлы».

МИД Ирана заявил, что ночной удар является ответом на израильскую атаку на консульство страны в Дамаске, в результате которой погибли семь офицеров Революционной гвардии. Тегеран ранее пригрозил США атаками на американские военные базы в случае поддержки ответных ударов Израиля.