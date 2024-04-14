В воскресенье премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские военные самолеты сбили беспилотники, запущенные Ираном во время его нападения на Израиль. Сунак призвал к «сохранению спокойствия», чтобы избежать эскалации конфликта.

«Я могу подтвердить, что наши самолеты действительно сбили несколько иранских ударных дронов», — сказал Сунак журналистам.

«Если бы эта атака оказалась успешной, последствия для региональной стабильности было бы трудно переоценить. Мы поддерживаем безопасность Израиля и всего региона, что, конечно, важно и для нашей собственной безопасности здесь, дома. Теперь нам нужно, чтобы восторжествовал здравый смысл», — передает слова британского премьера агентство Reuters.

Сунак должен присоединиться к обсуждениям между лидерами «Группы семи» позже в воскресенье.

«Важно, чтобы мы координировали действия с союзниками, и мы обсудим дальнейшие шаги», — сказал он.

Напряженность между Израилем и Ираном резко обострилась после того, как Тегеран запустил десятки беспилотников и около 150 баллистических ракет в сторону Израиля в ночь с 13 на 14 апреля. Израиль отразил большую часть атаки.

Ряд стран и международных организаций, включая ООН, ЕС и другие, резко осудили действия Ирана. Китай и Россия призвали стороны к сдержанности.