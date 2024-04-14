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США не впечатлились ударом Ирана
Белый дом заявил, что президент Байден не считает, что атака Ирана на Израиль приведет к эскалации конфликта в регионе
США не впечатлились ударом Ирана
Джон Кирби / Фото: Reuters / Others
14 апреля 2024 г.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американское правительство не считает, что атака Ирана на Израиль перерастет в полномасштабную войну.

«Я не думаю, что для этого есть какая-то причина. <...> Президент не верит, что нужно двигаться в этом направлении», — сказал Кирби в эфире телеканала NBC, комментируя вероятность эскалации конфликта.

Он также отметил, что США намерены продолжать помогать Израилю «защищать себя».

Несмотря на это, в Израиле планируется заседание военного кабинета, на котором будет обсуждаться план ответных действий Ирану. Официальный представитель израильской армии заявил, что страна готова к любому развитию событий.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери пригрозил Израилю более масштабной атакой в случае, если еврейское государство решит предпринять какие-либо действия на иранской территории.

В ночь на 14 апреля Иран запустил десятки беспилотников и баллистических ракет по территории Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была успешно отражена.

Президент США Джо Байден решительно осудил удар Ирана, но, по данным NBC, также выразил обеспокоенность, что Нетаньяху попытается втянуть Вашингтон в более широкий конфликт.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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