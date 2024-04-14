Турции давно доводит до сведения всех своих партнеров, что война Израиля в Газе несет в себе риск распространения и эскалации. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Незаконная атака Израиля на посольство Ирана в Дамаске оправдала наши опасения. Ответные меры Ирана и последующие события вновь показали, что ситуация может быстро перерасти в региональную войну», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Перед этим инцидентом Турция провела переговоры с иранскими и американскими властями, призывая к сдержанности. «Ожидания и сообщения сторон также были переданы через нашу страну, предпринимались необходимые шаги для обеспечения соразмерности реакций», — отметили в МИД.

Сегодня Турция также ясно доводит до иранских должностных лиц и влиятельных западных стран, имеющих влияние на Израиль, что необходимо прекратить эскалацию.

«Мы будем продолжать наши усилия, чтобы не допустить запуска процесса, который нанесет непоправимый ущерб стабильности нашего региона и вызовет гораздо более крупные глобальные конфликты», — заявили в турецком МИД.

В ведомстве отметили, что МИД отслеживает развитие событий в сотрудничестве с соответствующими ведомствами, а президент Турции регулярно получает информацию о происходящем.