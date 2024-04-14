В ходе телефонного разговора министра иностранных дел Хакана Фидана и государственного секретаря США Энтони Блинкена обсуждалась текущая ситуация в регионе после ответной атаки Ирана на Израиль.

Министр Фидан подчеркнул, что Турция обеспокоена возможностью эскалации и распространения кризиса.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к тому, что Турция с самого начала неоднократно указывала на риск превращения кризиса в Газе в региональный конфликт.

Отметив, что в основе проблемы лежит война в Газе, министр Фидан напомнил о необходимости незамедлительного объявления прекращения огня и обеспечения бесперебойной гуманитарной помощи Газе, предупредив, что в противном случае кризис будет только расти.

Он рассказал американскому коллеге, что страны, оказывающие влияние на Израиль, также должны направлять правильные сигналы для недопущения эскалации напряженности.