Сектор Газа пережил кратковременное затишье на фоне удара Ирана по Израилю. Пока весь мир был сосредоточен на ударах Ирана по территории Израиля, жители сектора Газа впервые за последние шесть месяцев смогли насладиться относительным спокойствием. Однако этот период покоя продлился недолго — уже в воскресное утро здесь возобновились воздушные удары, пишет газета The New York Times.

По словам местных жителей, в то время как иранские БПЛА и ракеты летели по направлению к Израилю в субботу вечером, в небесах над Газой исчез непрекращающийся шум израильских беспилотников и военной авиации.

«Наконец-то немного спокойствия после шести месяцев жужжания и шума!» — написал в Instagram Юсеф Мема, известный местный активист. Другой блогер, Махмуд Шуррааб, снял себя идущим по пустынной улице и сказал: «Не верится, тишина».

Однако это затишье оказалось недолгим. Израильские военные сообщили, что в ходе четвертого дня рейдов в центральной Газе были убиты десятки бойцов палестинского освободительного движения. При этом, по данным палестинского информационного агентства Wafa, в результате ударов погибли несколько палестинцев, еще как минимум восемь человек были ранены.

Некоторые палестинцы опасаются, что эскалация между Израилем и Ираном отвлечет международное внимание от бедственной ситуации в секторе Газа. «Я думаю, что совершенно не в интересах палестинцев, чтобы открылся новый фронт с Израилем. Это отвлечет людей по всему миру от того, что происходит в Газе», — заявил 64-летний Амер Насср.