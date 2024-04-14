Удар Ирана беспилотниками и ракетами по территории Израиля стал «объявлением войны», заявил израильский президент Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News.

«Прошлой ночью мы подверглись нападению с четырех сторон на Ближнем Востоке, [иранские] прокси стреляли по нам, запуская ракеты и беспилотники. Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Герцог.

При этом президент Израиля заверил, что «последнее, чего Израиль ищет в этом регионе с момента создания, это начать войну — мы стремимся к миру». Однако, по его словам, Иран «сеет хаос, террор и нестабильность» и миру «настало время встретиться лицом к лицу с этой империей зла в Тегеране».

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления» Израиля, в том числе израильскую атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.

В армии Израиля сообщили, что перехватили 99% из порядка 300 летевших иранских снарядов, незначительный ущерб был нанесен авиабазе Неватим.