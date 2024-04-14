Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Иран о недопустимости дальнейших атак на Израиль. Трехдневный визит канцлера в Китай был подпорчен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Шольц посетит юго-западный город Чунцин, а также Шанхай и Пекин с целью укрепить связи с Китаем, ведущим торговым партнером Германии. Он также собирается одновременно обсудить разногласия по различным вопросам, включая торговую политику Китая и его поддержку России.

«Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, — сказал Шольц журналистам. — Мы можем только предупредить всех, особенно Иран, не следовать этим путем».

Однако атака Ирана на Израиль, похоже, будет определять повестку дня и тон визита. Шольц примет участие в видеовстрече лидеров «Большой семерки», чтобы обсудить эту ситуацию.

Немецкие чиновники надеялись, что Пекин может сыграть положительную роль в снижении напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на его поддержку России. Ранее Китай выступал посредником между Ираном и Саудовской Аравией.

В пятницу немецкие чиновники прямо заявили, что поддержка и экспорт Пекина в Россию позволяют Москве вести войну в Украине и наносят «растущий ущерб репутации Китая» в Европе и за ее пределами.

«Речь идет о том, чтобы Китай не поддерживал Россию в ведении жестокой войны против ее соседа Украины», — написал Шольц в своем сообщении в социальной сети X в субботу.

По прибытии в Поднебесную Шольц «в самых решительных выражениях» осудил иранские удары по Израилю, сообщил его представитель.

Визит Шольца в Китай также затронет вопросы торговых разногласий, в частности, расследования ЕС в отношении «зеленых» экспортных товаров из Китая. ЕС проводит несколько расследований относительно того, не получали ли китайские «зеленые» экспортные товары, такие как аккумуляторные электромобили, государственные субсидии, что могло бы навредить местным производителям.