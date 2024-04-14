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Страны G7 обещают меры против Ирана
Лидеры стран «Большой семерки» выразили солидарность с Израилем после атак Ирана
Страны G7 обещают меры против Ирана
Переговоры стран G7 / Фото: Reuters / Others
14 апреля 2024 г.

Лидеры стран «Группы семи» (G7) выразили полную поддержку и солидарность с Израилем после атак Ирана и пригрозили принять меры в случае продолжения «дестабилизирующих действий» со стороны Тегерана. Как передает Reuters, об этом сообщается по итогам экстренного заседания, которое было созвано председательствующей в G7 Италией.

«Мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои атаки, и готовы принять дальнейшие меры в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы», — говорится в совместном заявлении лидеров.

В G7 твердо осудили запуск иранских беспилотников и ракет и призвали обе стороны воздержаться от действий, ведущих к эскалации. Страны сообщества подчеркнули, что действия Ирана могут создать неконтролируемую обстановку в регионе.

Ранее 14 апреля сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также начал заседание узкого кабинета военных действий на фоне ночной атаки со стороны Ирана.

13 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным израильской армии, иранские вооруженные силы запустили по Израилю около 170 дронов, более 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, большая часть из них была перехвачена.

Нетаньяху заявил, что атака была успешно отражена. Газета The New York Times сообщила, что после разговора Нетаньяху с президентом США Джо Байденом Израиль передумал наносить ответный удар по Ирану.

Позже стало известно, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы со стороны Ирана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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