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Израиль призывает подкрепление для войны в Газе
Израильская армия заявила, что в ближайшее время призовет две резервные дивизии для продолжения своей войны в секторе Газа
Израиль призывает подкрепление для войны в Газе
Фото: Reuters / Others
14 апреля 2024 г.

Израильские вооруженные силы заявили в воскресенье, что в ближайшее время призовут две резервные дивизии для операций в секторе Газа, передает Reuters.

«В соответствии с оценкой ситуации, армии Израиля предстоит призвать примерно две резервные бригады для оперативной деятельности на фронте в Газе», — заявило военное ведомство, не предоставив дополнительных деталей.

Ранее в этом месяце Израиль вывел некоторые силы из Газы, заявив, что военнослужащие будут готовиться к дальнейшим операциям на этой территории, в том числе в южном районе Рафах, где нашли укрытие более миллиона человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал эвакуировать гражданских из Рафаха перед наступлением, направленным на так называемое «подавление батальонов ХАМАС», но это едва ли успокоило международную обеспокоенность по поводу планируемого штурма.

Стоит отметить, что, по последним данным Минздрава сектора Газа, на 190-й день войны в осажденном эксклаве число погибших достигло 33 729 человек, 76 371 получили ранения. За последние сутки израильские войска совершили убийство 43 человек и ранили 62.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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