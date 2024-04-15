ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская армия бульдозерами разрушила кладбище в Газе
Израильская армия бульдозерами сравняла с землей одно из кладбищ Хан-Юнуса в Газе. Картина надругательства над мертвыми открылась после того, как оккупанты вывели свои войска. Целью варварских действий был якобы поиск останков заложников ХАМАС, некоторые из которых, как утверждает израильская сторона, были там похоронены. Согласно Римскому статуту, регулирующему деятельность Международного уголовного суда, подобные действия могут быть квалифицированы как военные преступления. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #бульдозер #кладбище #trtrussian
ьбтьбт / Others
15 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us