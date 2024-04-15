Израильская армия бульдозерами разрушила кладбище в Газе

Израильская армия бульдозерами сравняла с землей одно из кладбищ Хан-Юнуса в Газе. Картина надругательства над мертвыми открылась после того, как оккупанты вывели свои войска. Целью варварских действий был якобы поиск останков заложников ХАМАС, некоторые из которых, как утверждает израильская сторона, были там похоронены. Согласно Римскому статуту, регулирующему деятельность Международного уголовного суда, подобные действия могут быть квалифицированы как военные преступления. #trtнарусском #палестина #израиль #газа #бульдозер #кладбище #trtrussian