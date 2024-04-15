Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание в связи с атакой Ирана на Израиль. В ходе заседания Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки и призвал все стороны конфликта проявить сдержанность. Он также выразил озабоченность по поводу возможности развития событий в полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.

«Ни регион, ни мир не могут позволить себе еще большую войну», — заявил Гутерриш.

Постпред Израиля Гилад Эрдан обвинил Иран в дестабилизации региона и угрозе мировой безопасности. Эрдан заявил, что Иран должен быть остановлен, прежде чем он спровоцирует региональный конфликт, который может перерасти в мировую войну. Он также подчеркнул, что Тегеран стремится к мировому господству.

Кроме того, Эрдан выступил с призывом признать Революционную гвардию Ирана террористической организацией.

Постпред Ирана Амир Саид Иравани в ответ заявил, что военная операция Тегерана «полностью осуществляется в порядке неотъемлемого права Ирана на самооборону, изложенного в статье 51 Устава ООН и признанного международным правом».

«Иран не стремится способствовать распространению конфликта в регионе, а также не стремится к эскалации или распространению напряженности на весь регион», — отметил Иравани.

Иравани добавил, что Иран «не намерен вступать в конфликт с США в регионе», но предупредил, что Тегеран воспользуется своим «неотъемлемым правом отвечать пропорционально», если США вмешаются в войну.

Постпред России при ООН Василий Небензя оправдал массированный удар Ирана по Израилю.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось «в вакууме». Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую», — сказал Небензя.

Постпред США при ООН Роберт Вуд призвал Совбез привлечь Иран к ответственности и принять дополнительные меры, чтобы сдержать Тегеран.

По данным The Wall Street Journal, Израиль может скоро предпринять ответные меры на атаки со стороны Ирана. Конкретные детали о времени и характере возможных действий Израиля не раскрываются. Однако издание отмечает, что, несмотря на тесные стратегические связи между США и Израилем, американские военные не будут участвовать в этих наступательных операциях.