Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить военное вторжение в Рафах без уточнения новой даты. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила израильская телерадиокомпания Kan News.

Рафах расположен в южной части сектора Газа. Это последний город эксклава, куда еще не вторглись израильские военные. В Рафахе укрываются более 1,3 млн палестинцев, бежавших из других частей Газы.

Согласно информации Kan, штурм решили отложить без уточнения причин.

31 марта Нетаньяху заявил, что операция в Рафахе будет продолжена вне зависимости от итогов переговоров с ХАМАС. Политик уточнил, что дата наступления на город уже назначена.

«Мы постоянно работаем над достижением наших целей — в первую очередь над освобождением всех наших заложников и достижением полной победы над ХАМАС. Эта победа требует входа в Рафах», — заявил премьер.

Арабские СМИ сообщали, что Израиль намерен начать штурм Рафаха сразу после окончания священного для мусульман месяца Рамадан, то есть после 10 апреля.

Между тем многие лидеры Запада, включая главного союзника Израиля — США, призвали Израиль отказаться от штурма Рафаха. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что вторжение в город, наводненный беженцами, обернется катастрофой.

Нетаньяху отказывается и утверждает, что требовать от Израиля воздержаться от действий в Рафахе «равносильно требованию проиграть войну».

На фоне новостей о переносе операции в Рафахе израильские военные объявили о призыве двух резервных бригад, чтобы усилить целевые рейды в Газе.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил израильским военным, что 7 апреля принял решение о выводе практически всех сухопутных войск из Газы. Он отметил, что войска выводят для «отдыха и подготовки к предстоящему наступлению» в Рафахе.