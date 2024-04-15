В понедельник в Стокгольме начнется судебный процесс над высокопоставленным сирийским военным чиновником, который станет первым такого ранга, кого судят в Европе за предполагаемые военные преступления. По информации агентства AFP, обвинения связаны с событиями 2012 года, произошедшими во время гражданской войны в Сирии.

65-летнему бригадному генералу Сирии Мохаммеду Хамо, который теперь проживает в Швеции, предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям, совершенным в период гражданской войны. За эти деяния ему может грозить пожизненное заключение. Ожидается, что судебный процесс продлится до конца мая.

Сирийская гражданская война началась, когда в 2011 году правительство Башара Асада жестоко подавило народные протесты. В результате конфликт между режимом и вооруженными оппозиционными группами перерос в полномасштабную войну.

Обвинение утверждает, что Хамо «советами и действиями» способствовал войне сирийской армии, «которая систематически включала неизбирательные атаки на несколько городов и населенных пунктов в районе городов Хама и Хомс и вокруг них».

Согласно заявлениям прокуроров, «боевые действия сирийской армии включали широкомасштабные воздушные и наземные атаки, которые выполняли неустановленные лица в составе сирийской армии».

Находясь на должности бригадного генерала и руководителя отдела вооружения, Мохаммед Хамо якобы играл ключевую роль в координации и поставке оружия подразделениям сирийской армии, тем самым обеспечивая выполнение военных приказов на оперативном уровне.

Судебный процесс в Стокгольме станет первым в Европе, где будут рассматриваться случаи неизбирательных нападений сирийской армии. Это также первый раз, когда такой высокий сирийский военный чин предстанет перед судом в Европе по подобным обвинениям.

Среди свидетелей ожидаются как жители пострадавших городов, так и британский фотограф, раненный во время одного из ударов.