Военный кабинет Израиля — расширенный состав правительства, созданный на время войны в Газе — не смог принять решение о том, как реагировать на нападение Ирана, сообщает CNN.

Источники канала отмечают, что кабинет «полон решимости ответить» на иранскую атаку, но еще не определил сроки и масштабы ответа.

Канал уточнил, что израильским военным было поручено разработать дополнительные варианты реагирования.

Отдельно источник в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Израиль якобы не стремится к значительной эскалации с Ираном.

«Я думаю, что Израиль ясно дал нам понять, что они не ищут значительной эскалации с Ираном. Это не то, чего они добиваются», — сказал чиновник.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю сотни ударных беспилотников и ракет. Иранские СМИ отчитались, что почти все ракеты смогли пробить израильскую ПВО. Между тем в Тель-Авиве заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Силы США и Великобритании в регионе помогли Израилю перехватить иранские беспилотники и ракеты.

По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, иранская атака причинила незначительный ущерб военной базе в пустыне Негев.

После этого член военного кабинета, экс-министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль «потребует от Ирана расплаты так и тогда, как это будет удобно нам».

Источники The Guardian в Белом доме предупредили, что США не намерены участвовать в израильских ответных действиях.

Атака Ирана была ответом на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В результате ракетного удара по зданию дипмиссии погибли 13 человек, включая высокопоставленных офицеров иранской гвардии.