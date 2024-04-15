ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня, поскольку оно не учитывает требования палестинской стороны. Движение отметило, что 13 апреля передало посредникам в Египте и Катаре свой ответ на предложение Тель-Авива.

ХАМАС настаивает, что любое соглашение должно положить конец войне. Израильская сторона отказывается и призывает лишь к временному прекращению огня, после чего Тель-Авив намерен продолжить военные действия.

«Мы подтверждаем свою приверженность нашим требованиям о постоянном прекращении огня, выводе оккупационной армии из всего сектора Газа, возвращении перемещенных лиц в их места проживания, увеличении поставок помощи и начале реконструкции», — заявили в ХАМАС.

Израиль же хочет добиться временной паузы в боевых действиях, чтобы обеспечить возвращение заложников, но заявляет, что не прекратит боевые действия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что планирует нападение на южный город Рафах, где укрывается более 1,3 млн палестинских беженцев.

ХАМАС 13 апреля сообщил, что готов заключить сделку по обмену пленными с Израилем, в результате которой будут освобождены 133 заложника. В обмен Израиль освободит из тюрем сотни палестинцев.

Израильская спецслужба «Моссад» в ответ на заявление ХАМАС уточнила: израильское предложение «было максимально гибким». Отказ от этого плана, как отметили в ведомстве, демонстрирует, что военный руководитель движения Яхья Синвар «не настроен на мирную сделку» и намерен использовать Иран для усиления давления на Тель-Авив.

Заявление ХАМАС прозвучало на фоне новостей о том, что израильские военные убили нескольких членов семьи лидера движения Исмаила Хании в Газе. Это вызвало опасения среди семей израильских заложников, что эта операция сорвет переговоры.

На следующий день после убийства своих родственников Хания заявил, что ХАМАС все еще настроен на сделку. Он обвинил Израиль в затягивании и уклонении от ответа на требования группы.