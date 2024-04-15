Президент США Джо Байден пытался отговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от начала ответных действий против Ирана, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден уточнил, что Вашингтон не будет участвовать в каком-либо контрнаступлении Израиля против Ирана.

При этом США настаивают, что Израилю также не следует наносить немедленный ответный удар, отмечает газета.

При этом, как выяснила NYT, несколько членов военного кабинета Израиля высказались за нанесение ответного удара, однако разговор Нетаньяху с Байденом привел к тому, что Тель-Авив отказался от возмездия.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности заявил изданию: Израиль «ясно дал понять» США, что также не стремится к «значительной эскалации».

Аналогично ранее высказался и глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян, отметив, что все цели возмездия достигнуты.

По данным NYT, сразу после удара Иран через Швейцарию отправил сообщение США о том, что на этом его нападение на Израиль закончилось. При этом Тегеран отрицает сообщения о том, что он якобы за 72 часа предупредил Вашингтон об ударе.

В ночь на 14 апреля Иран запустил сотни беспилотников и ракет в сторону Израиля. Это стало ответом на израильское нападение на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек.

В заявлении после иранской атаки Байден отметил, что Израиль «продемонстрировал замечательную способность защищаться и побеждать даже беспрецедентные атаки, посылая четкий сигнал своим противникам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля».

Однако президент не уточнил, обсуждали ли он и Нетаньяху возможный ответ Израиля или потенциальное участие США.

Ранее 14 апреля Джон Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности, заявил, что США «продолжат помогать Израилю защищаться, но не хотят войны с Ираном».

«Мы не стремимся к расширению войны в регионе. Мы не стремимся к войне с Ираном», — добавил Кирби.