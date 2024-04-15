Посол США в России Линн Трейси подтвердила, что после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» США продолжили сотрудничество с российскими спецслужбами в области борьбы с терроризмом. Она указала, что американская сторона делится с Россией имеющейся информацией по прямым запросам от российских органов. Данное заявление было сделано в официальном телеграм-канале посольства США в РФ.

«Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно, будучи защищенными от угрозы терроризма и несправедливых преследований, в том числе за осуществление своих прав на свободу слова и собраний», — приводит слова посла посольство США в России.

22 марта 2024 года, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на окраине Москвы унес жизни более 140 человек и привел к травмам более чем 500. Группа вооруженных людей ворвалась в здание, открыла огонь по посетителям и подожгла помещение. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ДАЕШ.

До теракта, в начале марта, американские спецслужбы передали российским властям информацию о возможной угрозе нападений на массовые мероприятия в Москве.

Российские власти оценили предоставленную информацию как попытку запугивания и дестабилизации, а после теракта попытались связать его с Украиной и Западом.

США осудили действия России по «распространению дезинформации после теракта», обвинив российское руководство в использовании национальной трагедии для оправдания своих действий в войне против Украины.

Представитель Госдепартамента США 28 марта заявил, что «Путин и его команда используют трагедию для оправдания незаконной войны против Украины».