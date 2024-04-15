ТУРЦИЯ
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Туристический бум в Турции
Согласно данным, за первые два месяца 2024 года Турцию посетили 4,3 млн иностранных туристов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего туристов приехало из Ирана, РФ и Болгарии
Туристический бум в Турции
Стамбул / Фото: АА / Others
15 апреля 2024 г.

Турция продемонстрировала устойчивый рост туристического потока в начале 2024 года. По данным Министерства культуры и туризма, за январь-февраль страну посетили 4 млн 341 тыс. 606 иностранных гостей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольшее количество туристов прибыло из Ирана (437 905 человек), России (433 654) и Болгарии (345 301). Также среди стран-лидеров по турпотоку в Турцию были Германия и Грузия.

Согласно статистике, в 2023 году и первые 2 месяца 2024 года общее число посетивших Турцию туристов составило 61 млн 35 тыс. 443 человека. При этом туристические доходы страны выросли с $46,5 млрд в 2022 году до $54,3 млрд в 2023 году, что стало рекордным показателем.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой отметил, что 2023 год стал для турецкой туриндустрии рекордным.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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