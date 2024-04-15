Джо Байден отказался от каких-либо публичных выступлений и комментариев после иранского удара по Израилю, пишет газета Politico. По ее данным, советники Белого дома обсуждали возможность обращения Байдена к нации, но опасались, что оно может привести к эскалации ситуации и еще большей напряженности между Ираном и Израилем.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби 14 апреля выступил с комментариями по поводу иранской атаки, в то время как президент Байден оставался вне поля зрения и работал по телефону. «Наше обязательство нерушимо — помогать Израилю защищать себя, — отметил Кирби. — Мы стремимся к расширению войны в регионе. Мы не стремимся к войне с Ираном».

В Конгрессе недовольны такой политикой Белого дома и призывают к жесткому ответу Ирану. «США необходимо понять, что Иран уже сделал следующий шаг. В Тегеране осознали, что они получили от США карт-бланш на нападение на Израиль непосредственно с иранской территории», — заявил Майк Тернер, председатель Комитета по разведке Палаты представителей.

Однако советники Байдена в публичном поле делают акцент на «впечатляющем успехе» Израиля в уничтожении иранского оружия. В Белом доме подчеркивают, что Тель-Авив смог отразить атаку, используя оборонительное оружие американского производства и при поддержке американских сил в регионе. Это должно служить доказательством того, что администрация Байдена «эффективно поддерживает Израиль», отмечает Politico.

Кроме того, некоторые советники Байдена посчитали, что нападение Ирана на Израиль может дать Белому дому передышку от критиков-демократов. Члены Конгресса неоднократно критиковали президента за чрезмерную поддержку Израиля в ущерб палестинским гражданам. Этот гнев стал тревожным сигналом для политической команды президента, которая не может позволить себе перед предстоящими выборами потерять молодых и прогрессивных избирателей, особенно в ключевых штатах, таких как Мичиган.

В этом штате проживает крупнейшая арабо-мусульманская диаспора США. Но пауза Байдена вполне может резко закончиться, если премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не прислушается к пожеланиям Белого дома и отдаст приказ о полномасштабном нападении на Рафах, где укрываются более 1,3 млн мирных жителей.