Эммануэль Макрон заявил, что французские военные на Ближнем Востоке помогли израильским ПВО перехватывать иранские беспилотники. При этом политик уточнил, что Париж действовал «по просьбе Иордании» и сбивал иранские цели, когда они пролетали над иорданским воздушным пространством.

«Уже несколько лет у нас есть авиабаза в Иордании для борьбы с терроризмом. Иорданское воздушное пространство было нарушено. Наши самолеты перехватили то, что должны были перехватить», — пояснил политик. По его словам, Израилю «удалось сбить почти все эти ракеты и беспилотники. Только семь достигли цели, один человек пострадал».

Президент Франции назвал эту операцию «победой Израиля». При этом французский лидер выразил обеспокоенность по поводу эскалации на Ближнем Востоке и пообещал «сделать все возможное, чтобы избежать обострения ситуации». Макрон уточнил, что планирует провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы «убедить Израиль не отвечать эскалацией». Вместо этого, как считает французский лидер, необходимо сосредоточиться на «изоляции Ирана» при помощи санкций и усиленного контроля за ядерными операциями Тегерана.

Атака Ирана на Израиль, по словам Макрона, была «непропорциональным ответом». Политик имеет в виду ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В результате атаки погибли 13 человек, включая двух высокопоставленных генералов Революционной гвардии Ирана. «Они [иранцы] напали на Израиль на его территории и атаковали с собственной территории, что стало первым таким случаем», — отметил Макрон.

В ночь на 14 апреля Иран в течение пяти часов наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Несмотря на заявления Тегерана о том, что атака «достигла всех целей», она имела ограниченное воздействие. Израиль заявил, что в результате нападения никто из его жителей не погиб и не пострадал. Представитель израильской армии Даниэль Хагари уточнил, что пострадала авиабаза в пустыне Негев.

По оценке США, Иран выпустил по Израилю более 100 баллистических ракет средней дальности, более 30 крылатых ракет наземного базирования и более 150 ударных беспилотников. Израиль утверждает, что смог нейтрализовать большинство ракет и беспилотников.

Иранские СМИ сообщают, что практически все ракеты смогли прорвать израильскую ПВО. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на атаку заявил, что Тель-Авив намерен отомстить. США предупредили Израиль, что не примут участия в каких-либо ответных действиях против Ирана, призвав израильское руководство не провоцировать еще большую эскалацию.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 14 апреля вызвал иранского посла в МИД, чтобы выразить «жесткое послание» Парижа в связи с атакой.