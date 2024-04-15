15 апреля экс-президент Дональд Трамп предстанет перед судом по 34 пунктам обвинения в совершении уголовного преступления. Политика обвиняют в фальсификации деловых записей с целью скрыть компрометирующую информацию, которая могла повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Это уголовное преступление и первый случай в истории, когда бывший президент столкнулся с подобными обвинениями.

Большое жюри предъявило обвинение Трампу весной прошлого года, политик свою вину отрицает. В центре судебного процесса находятся 11 платежей «за молчание» актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс в 2016 году. В администрации Трампа эти платежи были ложно описаны как «юридические услуги». На самом деле они были пошли на выплаты Дэниэлс. Трамп решил скрыть этот случай, чтобы он не повлиял на его президентскую кампанию.

В понедельник начнется отбор присяжных из 18 человек, который, как ожидается, продлится около шести недель. При этом суд и так начался с задержкой: судьи Нью-Йорка дали 20-дневную паузу юридической команде Трампа, чтобы она смогла изучить 31 тыс. документов, предоставленных прокуратурой США.

Суд Нью-Йорка также выпустил судебное предписание для Трампа, запрещающее ему делать публичные заявления о свидетелях, прокурорах или присяжных. Позже судья распространил запрет на членов семей присяжных и судей, после того, как Трамп упомянул дочь судьи в социальных сетях.

Суд открывается за семь месяцев до президентских выборов, что еще больше накаляет ситуацию. Большинство опросов показывают, что Дональд Трамп идет практически на равных с главным кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Иск штата Нью-Йорк — далеко не единственное дело против Трампа. Другие крупные судебные процессы против экс-президента связаны с его ролью в организации беспорядков в Капитолии 6 января, обращением с секретными документами и предполагаемым вмешательством в выборы в Джорджии.

Все эти дела находятся на разных стадиях рассмотрения. Маловероятно, что вердикт по ним будет вынесен до ноябрьских выборов. В то же время решение по уголовному делу в Нью-Йорке может быть принято уже к лету этого года, отмечает портал NPR. Одновременно с этим Верховный суд США в конце месяца должен определить, обладает ли Трамп юридическим иммунитетом в качестве основного кандидата в президенты от Республиканской партии. Решение суда может иметь последствия для дальнейшей кампании.