Борьба с терроризмом продолжается решительно как внутри Турции, так и за ее пределами. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. Ведомство проинформировало общественность в соцсети X о нейтрализации 12 террористов в районе Хакурк на севере Ирака.

«В районе Хакурк на севере Ирака были обнаружены 12 террористов PKK, которые впоследствии были нейтрализованы в результате воздушной операции. Наши операции будут продолжаться до нейтрализации последнего террориста», — говорится в заявлении министерства.

Ранее министр национальной обороны Яшар Гюлер пообещал, что турецкие военные «не оставят ни одного дюйма» террористам, чтобы «свести на нет возможности террористической организации для действий и маневрирования».

9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости не дать «передышку террористам вроде PKK, ФЕТО и ДАЕШ», пообещав «осушить болото терроризма до основания».

Стоит отметить, с 1984 года, момента когда боевики РКК впервые совершили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

В Сирии террористы PKK действуют под названиями PYD и YPG, а в Иране — как PJAK.

PKK признана террористической организацией Турцией, США, Европейским союзом и рядом других стран.