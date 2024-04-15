Лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер сообщил о достижении консенсуса между лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в ходе телефонного разговора по вопросу оказания помощи Украине и Израилю. Об этом информирует ABC News.

«Лучший способ направить помощь Израилю и Украине — это рассмотреть и принять в Палате представителей одобренную Сенатом дополнительную программу национальной безопасности, которая включает помощь обеим странам», — заявил Шумер.

В свете недавней атаки Ирана на Израиль Стив Скализ, лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США, объявил об изменении графика работы Палаты на следующей неделе. Вместо ранее запланированных мероприятий будет рассматриваться вопрос о помощи Израилю.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил, что также будет рассмотрена помощь Украине, хотя конкретные детали этого предложения пока остаются неизвестными.

После переговоров с бывшим президентом Дональдом Трампом Джонсон сообщил, что Трамп выступает за предоставление Украине кредитов вместо грантов, а также за использование замороженных российских активов для финансирования этой помощи.

Джонсон выразил уверенность, что эти предложения могут найти широкую поддержку и стать частью пакета помощи.

«Это идеи, которые, по моему мнению, могут получить консенсус», — отметил Джонсон.

Напомним, Сенат США еще в феврале принял законопроект о внешней помощи на сумму $95,3 млрд для помощи Украине и Израилю. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается проводить голосование по принятию пакета для Украины.