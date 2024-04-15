ПОЛИТИКА
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Армия Израиля показала кратер после удара Ирана по авиабазе Неватим
Армия Израиля показала последствия удара Ирана по авиабазе Неватим. В Тель-Авиве заявили, что перехватил 99% из примерно 300 беспилотников и ракет, выпущенных Тегераном. Ранее иранский гостелеканал сообщал, что только по авиабазе ударили не менее семи иранских гиперзвуковых ракет. #trtнарусском #израиль #иран #палестина #дрон #беспилотник #бпла #атака #удар #trtнарусском
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15 апреля 2024 г.
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