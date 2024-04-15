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Казахстан в борьбе с паводками
В Казахстане эвакуированы более 111 тыс. человек в связи с паводковой ситуацией, сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш
Казахстан в борьбе с паводками
Казахстан столкнулся с самым серьезным наводнением за последние 80 лет / Фото: Красный полумесяц / Others
15 апреля 2024 г.

В Казахстане продолжается борьба с последствиями серьезных паводков, начавшихся в марте, в результате которых были эвакуированы более 111 тыс. человек из различных населенных пунктов. О сложившейся ситуации сообщил на брифинге старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Ерасыл Сайпаш.

На данный момент вода затопила 5 411 частных жилых домов, 1 607 придворовых территорий и 2 035 дачных домов. Удалось стабилизировать ситуацию и отвести воду из 3 503 жилых домов и 2 157 дворовых территорий. Тем не менее 82 населенных пункта все еще остаются без доступа к транспортной инфраструктуре.

Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в восьми регионах страны. В аварийно-спасательных работах участвуют 33 334 человека, 4 066 единиц техники, включая 835 водооткачивающих агрегатов, 275 плавательных средств и 11 воздушных судов от различных ведомств и организаций.

В регионы уже доставлено 1400 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в Западно-Казахстанскую область направлена колонна из 34 ГАЗелей из Тараза с дополнительной рабочей силой. Группа мужчин отправилась помогать военным и спасателям в строительстве дамб и отводе воды от населенных пунктов, чтобы минимизировать ущерб от наводнения.

В Уральске акимат предупредил жителей о возможном подъеме уровня из-за прихода большой воды из России. Жителям рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Спасательные и военные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы справиться с последствиями стихии и защитить население.

Казахстан столкнулся с самым серьезным наводнением за последние 80 лет, затронувшим восемь регионов страны, где паводки продолжаются почти месяц. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, где талые воды затопили дороги.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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