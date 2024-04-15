ПОЛИТИКА
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Еврейские поселенцы поджигают автомобиль палестинцев в присутствии израильских военных
Израильская правозащитная организация Yesh Din опубликовала запись с камеры наблюдения, на которой еврейские поселенцы поджигают автомобиль палестинцев на Западном берегу в Палестине. Правозащитники отмечают, что израильские военные не вмешались в инцидент, что противоречит их обязанностям и полномочиям. #trtнарусском #палестина #израиль #евреи #палестинцы #поселенцы #поджог #военные #trtrussian
ититьит / Others
15 апреля 2024 г.
Истории
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