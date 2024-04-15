Нет никакой связи между украинскими атаками на нефтеперерабатывающие заводы в России и ситуацией в мировом энергетическом секторе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире, где он прокомментировал заявления госсекретаря США Ллойда Остина.

«Я слушал Остина: он большой друг Украины, он много сделал для нас. Но в этом вопросе, честно говоря, я не вижу причинно-следственной связи», — сказал Кулеба.

«Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, мы видим возникновение проблем на российском энергетическом рынке, но я не вижу никаких проблем на мировом рынке», — подчеркнул министр.

Кулеба также обратил внимание на то, что из-за постоянных авиаударов РФ по Украине и на фоне отсутствия батарей ПВО Patriot количество жертв среди мирного населения растет и все чаще люди сталкиваются с отсутствием света и отопления. Кулеба предположил, что если бы страны-партнеры передали Украине эффективные средства ПВО с условием «не делать определенных вещей», то «была бы тема для дискуссии».

В понедельник издание Washington Post опубликовало материал, основанный на беседах с американскими чиновниками о разногласиях США и Украины относительно атак по российской нефтеперерабатывающией инфраструктуре. Согласно WP, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Камала Харрис просила президента Украины Владимира Зеленского избегать нападения на российские НПЗ.

Источники сообщили, что предложение Харрис было встречено Зеленским и его командой прохладно и с некоторым раздражением. Отмечалось также, что Зеленский не стал уточнять, отражает ли рекомендация Харрис общую позицию Белого дома.

В последующие недели после встречи Вашингтон повторно обращался к Киеву с подобными предостережениями. О важности избежания атак заявляли высшие официальные лица Пентагона, разведывательного сообщества США и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время его визита в Киев в марте.