Как выглядят сейчас затопленные районы Петропавловска в Казахстане

Вода продолжает прибывать в Петропавловск. Вот так выглядят сейчас затопленные районы города. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил масштабные наводнения в стране крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет.Согласно последним отчетам МЧС о паводковой ситуации — в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными более 5 тыс. частных жилых домов. Откачано свыше 9,5 миллиона кубометров талой воды. Всего в результате сильных наводнений по всему Казахстану были эвакуированы более 107 тыс. человек #trtнарусском #петропавловск #потоп #мчс #россия #вода #сильныедожди #паводки #trtrussian