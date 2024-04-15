Новосибирская область запретила мигрантам работать таксистами и торговать напитками и табаком, говорится в постановлении, подписанном губернатором Андреем Травниковым в понедельник. Документ был опубликован на вебсайте правительства области.

В постановлении сообщается, что мера принята с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей региона и для приоритетного трудоустройства граждан РФ.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — говорится в документе, где после этих слов перечислены соответствующие виды экономической деятельности.

Мера принята на фоне растущего давления на иностранных рабочих — преимущественно из стран Центральной Азии — по всей России после теракта в московском концертном зале в прошлом месяце. Четверо подозреваемых следствием участников нападения предположительно являются гражданами Таджикистана.

Согласно указу Травникова, компании в Новосибирске должны уволить трудовых мигрантов, которые водят такси или продают табак и напитки, в течение 60 дней.

Новгородская область ввела аналогичный запрет 26 марта, всего через четыре дня после трагедии «Крокус Сити Холл», в результате которой погибли 145 человек и еще сотни получили ранения. До этих мер ограничения на работу мигрантов по определенным специальностям уже действовали в 9 регионах РФ.