Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время брифинга в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой объявил о передаче Украине истребителей F-16. По словам Эйде, эти военные самолеты помогут Вооруженным силам Украины проводить более глубокие операции в тылу российских сил, увеличивая эффективность военных действий.

«Я убежден, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта. Это одна из причин, почему мы рады принять участие в программе истребителей F-16, по которой мы передадим норвежские F-16, обновленные и в хорошем состоянии, совместно с датчанами и нидерландцами», — заявил Эйде.

Эйде добавил, что новое вооружение поможет украинским силам наносить более глубокие удары по позициям противника.

«Возможно, там будут даже более дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины», — отметил норвежский министр.

По словам Эйде, появление F-16 на фронте станет ощутимым вкладом в боевые возможности Украины.

«Это (истребители F-16, — ред.) очень продвинутая технологическая платформа, но главное еще и система вооружения, которую можно навесить на платформу. Вместе как система это будет довольно значительным вкладом. Поэтому самолеты будут с новейшим вооружением», — указал глава МИД Норвегии.

По данным СМИ, Норвегия в рамках международной коалиции планирует передать Украине 22 истребителя F-16, из которых 12 уже готовы к немедленному использованию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также затронул тему усиления системы ПВО.

«Главной темой переговоров, скажу откровенно, были системы ПВО. Норвежские NASAMS чрезвычайно положительно себя зарекомендовали в Украине, и мы благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает усилия, чтобы у Украины было больше таких систем. Но у правительства Норвегии также есть инструменты и возможности, чтобы помочь нам получить системы Patriot из других стран. Мы эту тему сегодня тоже предметно обсудили», — отметил Кулеба.